Vibo | allarme processionaria parchi e scuole in pericolo

A Vibo Valentia si registra un allarme sanitario e ambientale a causa delle larve della processionaria che, dalle chiome dei pini, scendono verso il suolo. Parchi e scuole sono stati coinvolti nel fenomeno, che ha attirato l’attenzione delle autorità locali. La presenza delle larve ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, che osservano con attenzione l’evolversi della situazione.

Un allarme sanitario e ambientale si è acceso improvvisamente a Vibo Valentia, dove le larve della processionaria hanno iniziato la loro discesa dai pini verso il suolo. La situazione, descritta come di pericolo concreto, interessa in modo particolare i parchi pubblici e le aree scolastiche, trasformando spazi di svago in zone a rischio elevato per cittadini e animali domestici. Le condizioni climatiche recenti hanno accelerato il ciclo biologico dell’insetto, rendendo necessaria una vigilanza immediata. Le segnalazioni confermano la presenza massiccia di nidi lungo Viale della Pace e nelle adiacenze della Scuola di Polizia, oltre che nel Parco delle Rimembranze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

