Viareggio apre gli Assoluti d’Italia di Enduro | vince Zachary Pichon

A Viareggio si è svolta la prima tappa degli Assoluti d’Italia di Enduro 2026, evento che ha aperto ufficialmente la stagione del campionato nazionale. La competizione ha visto protagonisti numerosi piloti provenienti da diverse regioni e si è conclusa con la vittoria di Zachary Pichon. La giornata ha attirato un vasto pubblico e ha coinvolto diverse categorie di partecipanti.

VIAREGGIO – Si è appena concluso il weekend che ha visto protagonista la cittadina della Versilia con la prima tappa degli assoluti d’Italia di enduro 2026, appuntamento che ha aperto ufficialmente la nuova stagione del campionato nazionale. La località versiliese ha ospitato la gara inaugurale della competizione, richiamando oltre 150 piloti iscritti provenienti da diverse nazioni europee, oltre a numerosi appassionati che hanno seguito le prove speciali tra il lungomare e l’entroterra. I piloti partivano dai paddock allestiti in piazza Maria Luisa per affrontare un percorso di circa 40 chilometri, organizzato dal Moto Club Versilia Corse, con quattro prove speciali: il Cross Test della Spiaggia di Viareggio, il Cross Test di Magazzeno (Camaiore), l’ Enduro Test alla Gulfa (Massarosa) e l’ Extreme Test. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

