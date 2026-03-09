A Viale Roma a Forlì, la pista ciclabile presenta problemi strutturali che compromettano la sicurezza degli utenti. Le radici degli alberi hanno danneggiato il manto e la superficie si presenta in condizioni precarie, rendendo difficile percorrerla senza rischi. La situazione rimane irrisolta e si evidenziano criticità che coinvolgono la mobilità urbana locale.

Un’ombra persistente si allunga sulla mobilità urbana di Forlì, dove la pista ciclabile di viale Roma presenta un difetto strutturale che mina la sicurezza dei cittadini. La segnalazione giunge da Marco, il 9 marzo 2026 alle 17:24, evidenziando come l’illuminazione sia stata installata solo sul lato dei civici pari, lasciando il resto del percorso immerso nel buio. I residenti avevano atteso mesi per il completamento dell’opera, sperando che i fondi del Pnrr potessero colmare il vuoto, ma il lavoro rimane sospeso. L’assenza di luce colpisce in modo specifico il lato mare della strada, dove le radici dei pini hanno già creato dissesti nel manto stradale e marciapiede. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viale Roma: pista al buio, radici danneggiano il suolo

Articoli correlati

Battipaglia al buio, l'allarme di Radici e Valori: "Città insicura"Strade oscure e sicurezza a rischio nelle ore serali, con i cittadini costretti a ricorrere alle torce degli smartphone per orientarsi lungo i...

Perugia, attimi di paura in viale Indipendenza: plafoniera di un lampione si stacca e schianta al suoloUn incidente che poteva avere conseguenze gravi nel caso di passaggio di un pedone o di un’autovettura: la plafoniera di un lampione di viale...

Una raccolta di contenuti su Viale Roma

Temi più discussi: Piano delle piantumazioni del Comune di Vicenza: 166 nuove piante nel territorio cittadino; Via Piancastelli, Pini storici abbattuti e parcheggi tagliati. Sarà una lotta :: Segnalazione a Forlì; Donne in corsa: l'8 marzo Piazza Roma si tinge di rosa; Via Piancastelli. Senso unico e addio pini: Asfalto danneggiato. I Verdi non ci stanno.

Metro C a Roma, al via oggi i nuovi cantieri per le fermate: strade chiuse e linee bus deviateA partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma ... fanpage.it

Roma: cambia viabilita’ dal centro a Prati, al via domani i nuovi cantieri di Metro CDa domani, modifiche alla viabilità a Roma per l'avvio dei lavori della Metro C. Scopri le aree interessate. romadailynews.it

Nuove mete per APRILE…..dai un’occhiata e per Maggiori informazioni meliviaggi.it 328 145 1150 0775 250276 Viale Roma, 45 – 03100 @pierl.uigi71 @ivanabrocchetti @alberto_pignatelli79 @luca.dellorco_ @clemzom @lorenzaquad - facebook.com facebook

Il cantiere di viale Roma entra nella fase più visibile: scattano modifiche alla viabilità, con chiusure, deviazioni e un tratto di corso San Felice temporaneamente in doppio senso. x.com