Viadotto Sfalassà il punto sulle schede progettuali per un finanziamento di due milioni

Il viadotto Sfalassà è stato al centro di un incontro a Palazzo Alvaro tra il sindaco metropolitano facente funzione e una delegazione del comune di Bagnara Calabra, guidata dal sindaco e dall’assessore. Durante l’incontro sono state condivise le schede progettuali relative a un finanziamento di due milioni di euro destinato al viadotto. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e metropolitane.

Il confronto si è, poi, concentrato sulla possibilità di realizzare alcune dighe foranee per contrastare il fenomeno dell'erosione costiera. È stata così valutata di inserire l'ipotesi progettuale nella piattaforma della Protezione civile, con l'obiettivo di individuare le opportune fonti di finanziamento per gli interventi necessari alla tutela del litorale. Nel corso della riunione è emersa, infine, anche una preoccupazione legata alla demolizione del vecchio tracciato autostradale.

