Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie sulla situazione del traffico e sugli eventuali disagi in corso nella regione. Il servizio si rivolge agli automobilisti e ai pendolari, fornendo informazioni in tempo reale per agevolare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura A1 Roma Napoli rimosso l'incidente avvenuto al km 613 tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare a causa del traffico intenso si rallenta in carreggiata interna tra le uscite Ardeatina e Appia nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo si sta in coda da Vitinia malafede in direzione Ostia sulla Pontina per l'incidente avvenuto in precedenza ancora presenti code tra Pomezia nord e castagneta in direzione Latina un nuovo incidente invece causa code tra Aprilia e via...