Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, offrendo un quadro immediato della situazione per gli automobilisti e pendolari. Il servizio mira a fornire informazioni tempestive e precise sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla A1 Roma Napoli al km 613 tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli al momento non ci sono ripercussioni sul traffico prestare comunque Attenzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare a causa del traffico intenso si sta in coda in carreggiata interna tra le uscite Nomentana e Appia in esterna code a tratti tra il bivio per la a91 Roma Fiumicino e la deviazione Roma Sud più avanti e rallentamenti tra la Prenestina e la Nomentana poi sulla roma-fiumicino sempre per traffico code tra all'Eur via della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 19:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente avvenuto in ... romadailynews.it Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook