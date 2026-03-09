Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi nella zona, offrendo informazioni in tempo reale ai cittadini. Il servizio si rivolge a chi si sposta in città e desidera conoscere lo stato delle strade in quel momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna che provoca code tra il bivio per la a91 Roma Fiumicino il Aurelia sempre in interna ma per traffico intenso code a tratti tra le uscite Nomentana e Prenestina e tra Casilina e Appia cisterna si sta in coda tra le uscite via del mare e Anagnina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato all'altezza di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare nel quadrante sud della capitale sulla Pontina a causa dell'incidente avvenuto in.