Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 17 | 25

Oggi alle 17:25, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla viabilità a Roma e nel Lazio, offrendo le ultime notizie sul traffico e eventuali disagi nella regione. La redazione di Astral ha diffuso un servizio di informazione in tempo reale, per tenere gli automobilisti e i pendolari aggiornati sulle condizioni delle strade e sulle eventuali variazioni della viabilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente avvenuto in precedenza sulla diramazione Roma nord traffico scorrevole tra il raccordo anulare Settebagni in direzione della A1 Firenze Roma ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Cassia Veientana e Salaria più avanti code a tratti tra la Nomentana e la Prenestina in carreggiata esterna sempre code a tratti tra le uscite Pontina e diramazione Roma sud poi sul tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso tra Togliatti e il raccordo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 17:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto in ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla Roma Fiumicino un ... romadailynews.it Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook