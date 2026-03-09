Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione fornisce notizie sulla situazione del traffico e eventuali disagi, offrendo un quadro della situazione in tempo reale. Il servizio si rivolge agli utenti della strada che cercano informazioni sul traffico e sulla mobilità nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla statale Aurelia all'incidente avvenuto in precedenza causa ancora file tra Castel di Guido e Malagrotta in direzione Roma si transita su una sola corsia segnaliamo coda in entrambi i sensi di marcia per la presenza di cantieri attivi rispettivamente sulla Flaminia tra Malborghetto cimitero Flaminio e sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe Inoltre consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio dal pomeriggio di oggi e per le successive 36 ore sono....