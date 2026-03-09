Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi nelle strade della capitale e delle zone limitrofe, offrendo dati utili per chi si sposta in queste aree. La comunicazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali di Astral infomobilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro ora le consolari sulla Flaminia restringimento di carreggiata per la presenza di un cantiere file all'altezza del cimitero Flaminio in entrambi i sensi di marcia e anche per un cantiere sulla Salaria Ci sono rallentamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione tangenziale est sulla Casilina code a tratti in entrambi i sensi di marcia tra giardinetti e finocchio sull'Appia file dei centri Hub di.