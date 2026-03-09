Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di questa mattina, la rete di viabilità di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità, che ha fornito le ultime notizie sulla situazione del traffico. La comunicazione è arrivata attraverso la consueta piattaforma di aggiornamenti, offrendo informazioni in tempo reale sulla circolazione e sulle eventuali criticità che interessano le strade della regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna per traffico intenso tra le uscite nomentane Roma Teramo e tra diramazione Roma sud e Ardeatina diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia sempre per traffico intenso si sta in fila al Raccordo Anulare via dei Due Ponti verso la tangenziale est e nella stessa direzione sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono rallentamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe sulla Casilina Code in entrambi i sensi di marcia all'altezza di finocchio sull'Ardeatina Si.