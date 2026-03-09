Il 11 marzo, a Benevento, il traffico su Via Rummo sarà totalmente bloccato a partire dalle 9:30. La causa è il lavoro di smontaggio di una gru che richiederà l’interruzione temporanea della circolazione in quella zona. La strada rimarrà chiusa fino al termine delle operazioni, senza indicazioni precise su eventuali riaperture.

Il traffico su Via Rummo a Benevento subirà una nuova interruzione mercoledì 11 marzo, partendo dalle ore 9:30. L’area interessata si estende tra l’incrocio con Via dei Mulini e quello con Via Annunziata, bloccando sia la circolazione veicolare che pedonale. Questa chiusura è necessaria per completare le operazioni di smontaggio della gru utilizzata nei cantieri degli immobili ex Malies ed ex Orsoline. Le attività di smontaggio sono iniziate venerdì 6 marzo e richiederanno ancora tempo per essere ultimate completamente. La sospensione del traffico non avrà una data di fine precisa, ma durerà fino al termine effettivo delle operazioni tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Rummo: blocco totale il 11 marzo per smontaggio gru

