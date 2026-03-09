Via Marsala | 3 chiusure 11 domande il centro vince

Via Marsala a Udine ha visto tre negozi chiudere negli ultimi mesi e sono state presentate undici domande di affitto o vendita. La segretaria cittadina dei patrioti ha espresso preoccupazione sulla situazione economica di questa strada, evidenziando le difficoltà che stanno affrontando le attività commerciali presenti. La questione è al centro di un dibattito locale sulla vitalità del quartiere.

La segretaria cittadina dei patrioti, Ester Soramel, ha lanciato un allarme rosso sulla salute commerciale di via Marsala a Udine. Tre attività storiche hanno chiuso le porte non per fallimento economico, ma spinte dalla paura e dal degrado ambientale. Il bando comunale per il rilancio del commercio mostra una netta asimmetria: su 51 domande presentate, solo 11 riguardano le periferie, lasciando il centro in vantaggio assoluto. I residenti lamentano un peggioramento delle condizioni di vita intorno alla nuova Stazione di Posta, con effetti negativi sul valore immobiliare che ricalcano la sorte del quartiere della Magnolie. La politica locale definisce i contributi attuali come semplici placebò se manca una strategia di sicurezza organica.