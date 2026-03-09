Via delle Tagliate | fine al 2027 ma la soluzione è sociale

Il dibattito su via delle Tagliate a Lucca torna a far discutere, con una riapertura forte delle discussioni pubbliche. Nicola Pera ha avanzato una proposta che mira a modificare radicalmente l’approccio delle istituzioni sulla questione. La strada, che resterà chiusa fino al 2027, è al centro di nuove richieste che coinvolgono anche aspetti sociali.

Il dibattito pubblico su via delle Tagliate a Lucca si è riaperto con forza, ma la richiesta di Nicola Pera punta a cambiare radicalmente l’approccio istituzionale. L’attivista e ricercatore chiede fermamente di abbandonare le operazioni di polizia per affidare il futuro dell’insediamento ai servizi sociali. La scadenza indicata dall’amministrazione comunale per la restituzione dell’area al pubblico è fissata per il 2027, una data che coincide con la fine del mandato politico attuale. Tuttavia, il cuore della questione non risiede nella data di sgombero, ma nel percorso umano necessario per i tre nuclei familiari attualmente residenti nell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu

