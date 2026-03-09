Via Caravaggio come cambia la viabilità per i prossimi 7 mesi | l' ordinanza

Il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità in via Michelangelo da Caravaggio. La nuova disposizione, in vigore per i prossimi sette mesi, riguarda un dispositivo di traffico introdotto con l’ordinanza dirigenziale numero 116 del 3 marzo scorso. La modifica interessa la circolazione lungo questa strada fino a data da definirsi.

Con l'ordinanza dirigenziale numero 116 del 3 marzo scorso, il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di traffico temporaneo in via Michelangelo da Caravaggio per i prossimi 7 mesi. Il dispositivo sarà in vigore a partire da oggi 9 marzo fino al 3 ottobre 2026, escluso i giorni festivi e prefestivi. Nel dettaglio viene istituito nella strada che collega Posillipo a Fuorigrotta il senso unico alternato, regolato con movieri eo semafori mobili, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori di scavo per sostituzione condotte gas metano, a cura della società Italgas Reti S.p.A, in funzione dell'avanzamento del cantiere.

