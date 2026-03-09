Vescovo a Forlì | 13.000 fedeli giovani e malati al centro

Il vescovo Livio Corazza sta visitando in questi giorni le parrocchie di San Pio X e San Giovanni Evangelista a Forlì. Durante la visita, sono coinvolti circa 13.000 fedeli, tra cui molti giovani e persone malate. L'evento si concentra sull'incontro diretto con la comunità locale, con momenti di ascolto e di confronto nelle diverse parrocchie.

La visita pastorale del vescovo Livio Corazza si sta svolgendo in questi giorni a Forlì, toccando le parrocchie di San Pio X e San Giovanni Evangelista. L'evento, che durerà fino alla domenica 15 marzo, vede la partecipazione di oltre 6.000 famiglie e più di 13.000 persone riunite sotto l'unità pastorale guidata da don Mauro Dall'Agata. La prima tappa è prevista per stasera alle ore 20:30 con una veglia di preghiera unitaria che darà il via ufficiale al programma. Non si tratta di un semplice passaggio formale, ma di un momento di aggregazione reale per una comunità numerosa che conta tra i suoi membri anche il cappellano don Jean Claude Atsutse.