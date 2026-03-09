A Verona nasce un podcast dedicato alle botteghe storiche della città. Il progetto, chiamato Ciacole e Botteghe, mira a far rivivere le storie e le tradizioni di questi negozi attraverso registrazioni audio. L'iniziativa coinvolge operatori e cittadini, offrendo un'ulteriore possibilità di conoscere il patrimonio locale. Il podcast vuole mantenere vivo il legame con il passato delle botteghe di Verona.

Verona accoglie una nuova narrazione sonora che intende risvegliare la memoria delle sue botteghe storiche attraverso il progetto Ciacole e Botteghe. L’iniziativa, lanciata ufficialmente nell’ambito dei Distretti del Commercio veronesi, mira a valorizzare le attività locali unendo tradizione artigianale e strumenti digitali innovativi. Sviluppato da Studioventisette con il supporto di Confcommercio e l’Assessorato al Commercio del Comune, il podcast si propone come ponte tra generazioni e come strumento di rigenerazione urbana finanziato dal POR FESR 2021-2027. Il suono della città: quando il digitale incontra il mestiere antico. Nel cuore pulsante di Verona, dove il tessuto commerciale è storicamente radicato, nasce uno strumento capace di trasformare la percezione dello spazio urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: il podcast che ridà vita alle botteghe storiche

Nasce il podcast per raccontare le vicende delle botteghe storiche di VeronaDescrivere Verona partendo dalle sue attività, dai volti e dalle storie che vivono dietro banconi e vetrine: è lo scopo “Ciacole e Botteghe”...

Scienziati identificano la proteina che ridà vita alle cellule cerebraliUna scoperta recente potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo il declino cognitivo legato all’età.

Aggiornamenti e notizie su Verona il podcast che ridà vita alle....

Temi più discussi: Nasce il podcast per raccontare le vicende delle botteghe storiche di Verona; Weekend Gialloblù | Venerdì 6 marzo; Nasce il podcast per raccontare le vicende delle botteghe storiche di Verona; Model Expo Italy 2026: a Verona il grande festival del modellismo e del gioco.

Nasce il podcast per raccontare le vicende delle botteghe storiche di VeronaDescrivere Verona partendo dalle sue attività, dai volti e dalle storie che vivono dietro banconi e vetrine: è lo scopo Ciacole e Botteghe ... veronasera.it

Ciacole e Botteghe, il podcast che svela i segreti dei negozianti di VeronaA Verona si faranno tante ciacole, infatti è tutto pronto per il podcast che da voce all'anima dei paroni delle botteghe ... veronaoggi.it

De Rossi mette le mani avanti per Verona-Genoa: "Visto che hanno fatto col Napoli" - facebook.com facebook

Pallavolo SL - Roberto Piazza al termine della gara contro Verona x.com