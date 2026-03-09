Veroli 59° edizione della Sagra Della Crespella

A Veroli si svolge la 59ª edizione della Sagra della Crespella, organizzata dall'associazione

L'associazione "Amici della Sagra della Crespella" organizzano anche quest'anno l'immancabile sagra della crespella, giunta alla sua 59esima edizione a Santa Francesca di Veroli domenica 15 marzo 2026.Come succede ogni anno, durante l'intera manifestazione ci sarà l'opportunità di gustare le crespelle fatte secondo la tradizione locale e ci saranno le sfilate dei carri.Tradizionalmente parte dalle 13.30 e sarà possibile assistere alla sfilata dei carri delle contrade e alle rappresentazioni di scene di vita quotidiana ciociara, il tutto realizzato e interpretato dagli abitanti della ridente frazione pedemontana, in costume tipico ed in dialetto, accompagnati dal suono degli organetti.

