Vernio | 4 giovani al servizio civile per la palestra

A Vernio quattro giovani sono stati coinvolti nel servizio civile universale con un progetto dedicato alla palestra locale. Questa iniziativa segna l’ingresso ufficiale del servizio civile nel settore sportivo della Val Bisenzio, con l’obiettivo di supportare le attività della struttura e promuovere l’accesso allo sport tra i cittadini. I partecipanti si dedicano ad attività di assistenza e gestione presso la palestra del paese.

Il Servizio Civile Universale entra ufficialmente nel panorama sportivo della Val Bisenzio con un progetto pilota a Vernio. Quattro giovani tra i 18 e i 28 anni saranno selezionati per dedicare un anno intero alla palestra dell'Associazione Pesistica Csi Vernio. L'iniziativa, denominata SportIN Crescita – 2026, prevede un impegno di 25 ore settimanali retribuito con un assegno mensile di 519,47 euro. L'apertura delle selezioni segna un punto di svolta per il territorio, trasformando lo spazio sportivo in un presidio sociale attivo. La scadenza per presentare la domanda online sulla piattaforma DOL è fissata alle ore 14 del prossimo 8 aprile 2026.