Verità e metodo per smontare le balle del No Ci scrive Mulè

In una recente comunicazione, un esponente politico ha illustrato la campagna referendaria, sottolineando l’importanza di credere, obbedire e combattere. Ha scritto che questa strategia si basa su tre azioni fondamentali per contrastare le argomentazioni del No. La sua nota si concentra sulla presentazione di una visione chiara e diretta delle proprie posizioni, senza entrare in analisi o interpretazioni aggiuntive.

Credere, obbedire, combattere. E’ tutta in questi tre verbi la campagna referendaria che mi ritrovo a fronteggiare quotidianamente nei dibattiti televisivi, nelle interviste ai giornali, nelle repliche alle agenzie di stampa, nell’attività diuturna di contrasto alle (molto presunte e assai inesistenti) ragioni del No al referendum sulla giustizia del prossimo 22 e 23 marzo. Per mia indole – pur essendo ormai prossimo ai sessant’anni – continuo a essere gravato da sicure tare mai risolte derivanti da un ginnasio assai impegnativo e sono perciò portato ad essere molto “secchione” e dunque a studiare a fondo le questioni che mi vedono impegnato in attività pubbliche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

