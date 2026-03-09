Venti di guerra Adorno M5S presenta un' interrogazione | La Sicilia non può diventare bersaglio

Una parlamentare del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione Siciliana, chiedendo di evitare che l’isola diventi una piattaforma militare esposta ai rischi di un possibile conflitto internazionale che potrebbe coinvolgere la regione. La deputata ha sottolineato che la Sicilia non deve essere considerata un bersaglio in questa eventualità.

"La Sicilia non può diventare una piattaforma militare esposta ai rischi di un conflitto internazionale che rischia peraltro di allargarsi in modo incontrollato" - così la parlamentare del M5S Lidia Adorno che ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione Siciliana Schifani affinché riferisca immediatamente in Aula su quanto sta accadendo e su quali iniziative intenda adottare per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini siciliani, dopo la crescente escalation militare in Medio Oriente. "Le recenti operazioni militari degli Stati Uniti contro l’Iran – prosegue la deputata – stanno alimentando uno scenario di guerra dalle conseguenze imprevedibili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

