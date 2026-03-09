Vegetazione pericolosa | senso unico notturno sulla Lodovica

A partire dalle 20 di oggi, lunedì 9 marzo 2026, sulla strada provinciale Lodovica in località Intrasti a Borgo a Mozzano sarà istituito un senso unico notturno. La modifica riguarda la direzione del traffico e sarà valida fino a nuovo avviso. La misura è stata adottata per motivi legati alla vegetazione presente lungo la carreggiata.

Dalle ore 20 di oggi, lunedì 9 marzo 2026, la strada provinciale Lodovica in località Intrasti a Borgo a Mozzano subirà una modifica temporanea del traffico. La Provincia ha disposto un senso unico alternato notturno fino al 27 marzo per permettere il taglio della vegetazione sulle scarpate. Questa operazione mira a garantire la sicurezza stradale rimuovendo piante che potrebbero cadere sulla carreggiata. L’intervento riguarda specificamente il tratto compreso tra Piano della Rocca sud e la località Intrasti. Il transito veicolare sarà interdetto sulla corsia che porta verso Castelnuovo e Borgo a Mozzano dalle 20 alle 6 del mattino. Sull’altra corsia il passaggio avverrà con regolazione mista tra impianto semaforico e personale addetto alla gestione del flusso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vegetazione pericolosa: senso unico notturno sulla Lodovica Articoli correlati Leggi anche: Sulla SP67 in Valsassina arriva il senso unico alternato con semaforo Frana sulla Faentina: revocato senso unico alternato in via di San DomenicoFIRENZE – Comune e Città metropolitana di Firenze, con la Asl, hanno deciso di ridurre il cantiere di via San Domenico, per lavori alla struttura...