Vasco Rossi da martedì fan a caccia di posti per la prova generale del 29 maggio a Rimini

Da martedì i fan di Vasco Rossi possono prenotarsi per assistere alla prova generale del 29 maggio a Rimini. L'apertura delle prenotazioni riguarda esclusivamente gli iscritti al Blasco fan club, il gruppo ufficiale dei sostenitori del cantante. La possibilità di partecipare si apre il 10 marzo e durerà fino a esaurimento dei posti disponibili.

Rimini, 9 marzo 2026 – Il momento tanto atteso dai fan di Vasco Rossi è arrivato. Da domani 10 marzo tutti gli iscritti al Blasco fan club, il club ufficiale dei ‘fedelissimi’ di Vasco, potranno prenotarsi per il soundcheck del 29 maggio a Rimini. Si tratta della prova generale aperta ai fan (e gratuita) che il Komandante e la sua band faranno il giorno prima del concerto allo stadio ‘Romeo Neri’, che aprirà il nuovo tour di Vasco. Oltre 20mila posti per il soundcheck. Sono oltre 20mila i posti a disposizione per il soundcheck. "Scaldiamo i motori a Rimini nella mia Emilia-Romagna! Domani parte la prenotazione per il soundcheck di Rimini del 29 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

