Varese | pistola Bruni modificata in arma letale arrestato

Durante un controllo della Guardia di Finanza a Varese, un cittadino italiano residente nella provincia di Milano è stato arrestato. La scoperta più significativa riguarda una pistola di marca Bruni, che è risultata modificata rendendola un’arma letale. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, dove si stanno verificando ulteriori dettagli sul possesso e sulla provenienza dell’arma.

Nel territorio di Varese, durante un controllo routinario effettuato dalla Guardia di Finanza, è stato arrestato un cittadino italiano residente nella provincia di Milano. L'uomo, già noto alle autorità per precedenti penali tra cui associazione a delinquere e porto abusivo di armi, era alla guida di un'automobile con patente scaduta. Durante l'ispezione del veicolo, i militari hanno rinvenuto nel bagagliaio una pistola modello 315 calibro 8 millimetri, prodotta dalla ditta Bruni. Sebbene l'arma fosse originariamente progettata come fucile a salve, era stata modificata in modo da diventare un'arma semiautomatica capace di sparare proiettili veri.