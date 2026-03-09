Varcaturo violenza nel giorno della festa della donna | picchia e trascina la fidanzata per i capelli

Nella notte tra sabato e domenica, nei pressi di una discoteca di via Ripuaria a Varcaturo, un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito la fidanzata, picchiandola e trascinandola per i capelli. L’intervento dei militari è avvenuto dopo una segnalazione di lite violenta, e l’uomo è stato portato in caserma per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'episodio è avvenuto intorno alle 3.30, a poche ore dall'inizio della Festa della Donna. La vittima, una 35enne, sarebbe stata aggredita dal compagno, in stato di ebbrezza, all'interno e poi all'esterno del locale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo l'avrebbe morsa alle labbra, per poi afferrarla per i capelli e trascinarla fuori, continuando a colpirla con calci, pugni e schiaffi. La donna è riuscita a fuggire attraversando la strada e a chiedere aiuto ai carabinieri che si trovavano poco distante con una pattuglia in servizio. I militari, dopo averla trovata seduta sul ciglio della strada e ferita al volto, hanno immediatamente bloccato l'aggressore e lo hanno condotto in caserma.