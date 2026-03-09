VAR in Serie B | Bedin chiede più telecamere per ridurre

Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, ha dichiarato in un’intervista televisiva che il sistema di video arbitraggio si è dimostrato efficace nel campionato. Ha inoltre chiesto l’installazione di più telecamere per migliorare ulteriormente la qualità delle decisioni durante le partite. La richiesta arriva in un momento di discussioni sul ruolo della tecnologia nel calcio di secondo livello.

Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, ha ribadito l’efficacia del sistema di video arbitraggio nel campionato cadetto durante un’intervista televisiva. Il vertice della lega sottolinea che lo strumento riduce gli errori e va perfezionato tecnicamente piuttosto che messo in discussione. La stagione si presenta equilibrata con una lotta serrata per la promozione e per la salvezza, mentre viene valorizzato il ruolo dei giovani talenti italiani attraverso nuovi incentivi economici. L’analisi dell’impatto tecnologico sul campo rivela che le differenze infrastrutturali tra i due campionati principali richiedono ancora investimenti mirati. L’introduzione del cartellino verde segna un cambio di passo verso una cultura sportiva più etica, premiando gesti di fair play che vanno oltre il risultato sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

