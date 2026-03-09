Vanni difende Chivu | Bravo a non cercare scuse o appellarsi al rigore di Ricci Sulle assenze…

Vanni ha commentato la partita dell’Inter nel derby contro il Milan, parlando di Chivu ai microfoni di Radio 24. Ha elogiato il difensore per aver evitato scuse e aver rinunciato a chiedere il rigore di Ricci. Vanni ha anche menzionato le assenze presenti nella squadra senza entrare in dettagli specifici. La sua analisi si è concentrata sulle scelte di Chivu durante la gara.

Intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante il programma "Tutti Convocati", il giornalista Franco Vanni ha analizzato il post-partita di Cristian Chivu. Nonostante la delusione per la sconfitta di misura contro il Milan di Allegri, l'atteggiamento dell'allenatore interista ha convinto la critica per maturità e trasparenza. Secondo Vanni, la gestione mediatica della sconfitta è stata esemplare, evitando di alimentare le polemiche che solitamente seguono una stracittadina così sentita. Vanni, ammissione di difficoltà: «Bravo a non cercare scuse sulle assenze».