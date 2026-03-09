Un cittadino nigeriano di 31 anni, senza residenza fissa e irregolare in Italia, è stato condannato a due anni di carcere. La sentenza riguarda il danneggiamento di veicoli in via La Marmora a Follonica e le minacce rivolte ai carabinieri intervenuti sul posto. La condanna include anche l’espulsione dal territorio italiano.

Un cittadino nigeriano di 31 anni, privo di residenza fissa e irregolare nel territorio italiano, ha ricevuto una condanna definitiva a due anni di reclusione per aver distrutto veicoli in via La Marmora a Follonica e minacciato i carabinieri intervenuti. Il tribunale ha disposto inoltre il nullaosta all’espulsione del condannato, che dovrà essere rimpatriato non appena terminerà la pena detentiva. L’episodio si è verificato domenica scorsa nella località costiera della Maremma grossetana, dove l’uomo aveva danneggiato diverse automobili parcheggiate lanciando pietre contro i parabrezza e strappando gli specchietti retrovisori. Le forze dell’ordine sono state oggetto di intimidazioni dirette quando hanno cercato di fermare le sue azioni vandaliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vandalismo a Follonica: 2 anni di carcere e espulsione

