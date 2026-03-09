Valtellina verso i Mondiali | Morbegno punta al 2027

Due atleti di Morbegno, Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, si stanno preparando per rappresentare l’Italia ai Mondiali di tiro alla fune a Taipei. La Valtellina si sta muovendo con decisione in vista della possibilità di organizzare l’evento nel 2027. La regione si impegna a far conoscere questa disciplina e a rafforzare la propria presenza nel panorama internazionale.

La Valtellina lancia un segnale forte verso il mondo: due atleti di Morbegno, Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, si preparano per rappresentare l'Italia ai Mondiali di tiro alla fune a Taipei. Questa trasferta non è una semplice gara sportiva, ma il primo passo strategico verso l'organizzazione dei Campionati Mondiali Indoor che la città valtellinese ospiterà nel 2027. L'avventura inizia con la convocazione ufficiale della nazionale italiana, dove il nome di Morbegno viene inserito nel team Morbegno – FIGeST. Si tratta di una selezione d'eccellenza che unisce i migliori talenti del panorama italiano, nata dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e le realtà locali.