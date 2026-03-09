Valmarecchia | 30 settimane per spegnere gli schermi e costruire

Nella Valmarecchia, tra Santarcangelo e Pennabilli, sono stati allestiti spazi gratuiti nei centri di aggregazione dedicati ai giovani. L’obiettivo è offrire ai ragazzi l’opportunità di spegnere gli smartphone e di dedicarsi ad attività di costruzione personale. La proposta prevede un percorso di 30 settimane, durante il quale i partecipanti potranno impegnarsi in momenti di socializzazione e crescita.

Nei centri di aggregazione della Valmarecchia, tra Santarcangelo e Pennabilli, i ragazzi troveranno spazi gratuiti dove spegnere gli smartphone per costruire il proprio futuro. Il progetto, coordinato dall'Unione dei Comuni, prevede 30 settimane di attività annuali con educatori qualificati per rafforzare l'autostima e la cittadinanza attiva. Questa iniziativa si inserisce nel tessuto dell'Emilia-Romagna, regione che unisce la potenza industriale del distretto motoristico e alimentare con una profonda sensibilità verso le fragilità sociali e ambientali. In un territorio storicamente esposto al rischio idrogeologico, come dimostrano le recenti alluvioni, investire nella coesione sociale diventa una strategia di resilienza.