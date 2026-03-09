Valeria Marini non si arrende pretende delle scuse da Nino Frassica | Deve farle pubblicamente e di persona
Valeria Marini ha chiesto pubblicamente a Nino Frassica di scusarsi di persona dopo una battuta fatta a Sanremo, in cui aveva scherzato sul suo aspetto estetico. La showgirl insiste affinché le scuse siano sincere e rivolte direttamente a lei, rifiutando risposte o scuse indirette. La richiesta è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali della stessa Marini.
Valeria Marini pretende delle vere scuse da Nino Frassica dopo la battuta fatta a Sanremo, in cui ironizzava sul suo aspetto estetico. Il comico continua invece a prenderla in giro e a scherzare su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Valeria Marini in lacrime dopo le battute di Nino Frassica: «È stato terribilmente offensivo»
Valeria Marini attacca ancora Nino Frassica: «Non fa ridere nessuno, voglio le sue scuse in tv»Valeria Marini continua ad avercela con Nino Frassica. All'Adnkronos, dopo la gag dell'attore comico a 'Che Tempo Che Fa', in cui ha finto di scusarsi con ... ilmattino.it
Valeria Marini attacca ancora Nino Frassica: «Non fa ridere nessuno. In privato mi scrive ti voglio bene, voglio le sue scuse in tv»Valeria Marini continua ad avercela con Nino Frassica. All'Adnkronos, dopo la gag dell'attore comico a 'Che Tempo Che Fa', in cui ha finto di scusarsi con ... corriereadriatico.it
Chiedo scusa a Valeria pubblicamente. Le vevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, La Gioia… Chiedo scusa a Valeria… Golino". Queste le parole di Nino Frassica che, durante Che Tempo Che Fa, ha finalmente rivolto a Valeria Marini le scuse att - facebook.com facebook
Invitate Giovanna Botteri a #LaVoltaBuona, vogliamo sapere se reagirà come Valeria Marini alla battuta di Nino Frassica #SanremoTop #Sanremo2026 x.com