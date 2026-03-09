Valeria Marini non si arrende pretende delle scuse da Nino Frassica | Deve farle pubblicamente e di persona

Valeria Marini ha chiesto pubblicamente a Nino Frassica di scusarsi di persona dopo una battuta fatta a Sanremo, in cui aveva scherzato sul suo aspetto estetico. La showgirl insiste affinché le scuse siano sincere e rivolte direttamente a lei, rifiutando risposte o scuse indirette. La richiesta è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali della stessa Marini.