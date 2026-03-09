Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, Nino Frassica ha recitato delle scuse pubbliche rivolte a Valeria Marini, in risposta alla polemica nata dopo il Festival di Sanremo. La showgirl si è mostrata infuriata e ha continuato a criticare il comportamento del comico, portando avanti la discussione che si trascina da settimane. La vicenda coinvolge entrambe le figure, senza altri protagonisti coinvolti.

Non si placa la polemica nata dopo l’ultimo Festival di Sanremo tra Valeria Marini e Nino Frassica. Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, il comico siciliano ha affrontato la questione con una nuova gag, mettendo in scena delle scuse pubbliche alla showgirl. Ma lo ha fatto a modo suo, trasformando il momento in un ulteriore siparietto comico. Che non è proprio andato giù all’ex primadonna del Bagaglino. Le finte scuse di Nino Frassica a Valeria Marini. La querelle tra Valeria Marini e Nino Frassica è nata dopo la finale di Sanremo 2026, quando l’attore e comico, durante uno sketch con Carlo Conti, ha citato la showgirl ironizzando sulla sua assenza e mimando una bocca gonfia, come dopo un intervento alle labbra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valeria Marini, le finte scuse di Nino Frassica in tv. Lei si arrabbia e la polemica va avanti

Articoli correlati

Leggi anche: Nino Frassica punge ancora Valeria Marini: le scuse finte del comico

Nino Frassica e Valeria Marini, le scuse in tv (anzi, no)(Adnkronos) – Valeria Marini voleva le scuse pubbliche di Nino Frassica e alla fine le ha ottenute.

Tutto quello che riguarda Valeria Marini

Temi più discussi: Nino Frassica e Valeria Marini, le scuse in tv (anzi, no) - Video; Frassica chiede scusa pubblicamente a Valeria Marini, ma rilancia la sua imitazione mostrando le sue risate; Valeria Marini in lacrime sull'imitazione di Frassica a Sanremo: Aspetto le scuse, e lascia lo studio; Dopo il successo a Sanremo, Nino Frassica tra risate e commozione: da Don Matteo a ribelle che stravolge tutto.

Nino Frassica punge ancora Valeria Marini: le scuse finte del comicoValeria Marini ha pianto per una battuta di Nino Frassica, ma al comico sembra che la cosa non interessi affatto. Per chi non fosse aggiornato sull'accaduto, la showgirl si è sciolta in lacrime nello ... fanpage.it

Nino Frassica e le ‘finte’ scuse a Valeria Marini a Che tempo che fa: Lo faccio pubblicamente, ma la stoccata è ancora peggioOspite a Che Tempo Che Fa, il comico ha deciso di prendersi un momento per chiedere scusa a Valeria, peccato non fosse proprio la Marini: cosa è successo. libero.it

Valeria Marini contro Nino Frassica: «Non fa ridere nessuno, voglio le sue scuse pubbliche» Le polemiche dopo la battuta del comico a Sanremo - facebook.com facebook

Invitate Giovanna Botteri a #LaVoltaBuona, vogliamo sapere se reagirà come Valeria Marini alla battuta di Nino Frassica #SanremoTop #Sanremo2026 x.com