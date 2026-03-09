Valeria Marini insiste contro Nino Frassica | Non fa ridere nessuno aspetto le scuse in tv

Valeria Marini ha rinnovato le sue accuse contro Nino Frassica, affermando che non riesce a trovare divertente le sue performance e chiedendo pubblicamente scuse in televisione. La disputa ha avuto inizio durante la finale di Sanremo 2026, quando la showgirl ha criticato una parodia interpretata dall’attore. La polemica si è poi spostata nel programma televisivo “La Volta Buona”, dove Marini ha ribadito le sue dichiarazioni.

Non sembra destinata ad aver fine la querelle tra la ex star del Bagaglino e il comico siciliano: il botta e risposta polemico continua Non sembra destinata a finire tanto presto la querelle tra Valeria Marini e Nino Frassica. Iniziata con una parodia che non era affatto piaciuta alla showgirl sul palco del teatro Ariston durante la serata finale di Sanremo 2026, proseguita nel salotto televisivo de La Volta Buona, dove la ex star del Bagaligno è scoppiata in lacrime raccontando il dolore provato per quella parodia del comico e anche l'indignazione per i "luoghi comuni" e la pretesa di scuse pubbliche, ha avuto un terzo capitolo con le scuse tramite social di Frassica che però avevano il sapore del veleno.

“Nino Frassica non ha fatto ridere nessuno, voglio le scuse pubbliche faccia a faccia”: così Valeria Marini dopo la gag del comico a Che tempo che faValeria Marini tiene il punto e conferma di volere le scuse pubbliche da parte di Nino Frassica.

Valeria Marini è furiosa con Nino Frassica, scoppia a piangere e lascia lo studio furibonda

