Valeria Marini ancora contro Nino Frassica | Non fa ridere nessuno voglio le sue scuse in tv

Valeria Marini ha rivolto nuovamente parole dure contro Nino Frassica, chiedendo pubblicamente scuse in tv. La showgirl aveva criticato il comico dopo che lui aveva proposto una gag al Festival di Sanremo 2026, ironizzando sugli effetti di un ritocchino alle labbra. La discussione tra i due si è riaccesa in seguito a quell'intervento.

Valeria Marini aveva attaccato il comico dopo che quest'ultimo aveva proposto una gag al Festival di Sanremo 2026 ironizzando sugli effetti di un ritocchino alle labbra. Nel corso di Che tempo che fa, in onda sul Nove nella serata di domenica 8 marzo, l'attore è tornato sull'argomento proponendo un nuovo sketch: "Volevo chiudere il pezzo di questa sera chiedendo scusa a Valeria. Chiedo scusa a Valeria. Ho deciso di scusarmi pubblicamente. Lo faccio perché le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, La Gioia. Quindi chiedo scusa a Valeria Golino".

Valeria Marini voleva le scuse pubbliche di Nino Frassica e alla fine le ha ottenute.

