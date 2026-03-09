Valentina Gigante è psicologa di bordo contribuisce a gestire stress e criticità del personale della grande nave che trasporta merci e passeggero

Valentina Gigante è psicologa di bordo sulla grande nave che trasporta sia merci che passeggeri. Laureata in Psicologia Sperimentale con specializzazione neuropsicologica, ha svolto ricerche tra l’University College di Londra e l’Università di Padova. Dopo aver lavorato in multinazionali, da cinque anni si occupa di gestire lo stress e le criticità del personale a bordo della nave.

V eneziana, laureata in Psicologia Sperimentale a indirizzo neuropsicologico, Valentina Gigante dopo un periodo di ricerca in neuroscienze tra l’University College di Londra e l’Università di Padova, ed esperienze lavorative in multinazionali, da cinque anni è psicologa di bordo. Il suo lavoro è garantire supporto psicologico quotidiano ai membri dell’equipaggio di navi Ro-Ro Pax, Roll-onRolloff Passengers, cioè traghetti che trasportano sia grandi volumi di merci, sia passeggeri, nel Mediterraneo. Viaggi e mente: la psicologa spiega l’importanza di viaggiare X Leggi anche › Perché i nonni italiani non vanno in crociera in autunno Ore 5. «Mi sveglio, mi preparo e vado nella Sala Ufficiali per fare colazione con un caffè e una mela. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Valentina Gigante è psicologa di bordo, contribuisce a gestire stress e criticità del personale della grande nave che trasporta merci e passeggero Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso a bordo della nave del FestivalMax Pezzali è il primo ospite dell’edizione numero 76 del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio. Leggi anche: A che punto è la rete delle Case della Comunità a Bari e provincia. Il grande problema del personale (che non c'è)