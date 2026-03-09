Uscite pop | +15% incidenti mortali per lo streaming al volante
Una ricerca condotta da quattro studiosi della Harvard Medical School evidenzia un aumento del 15% degli incidenti mortali stradali negli Stati Uniti nei giorni successivi all’uscita di album pop molto attesi. Lo studio analizza i dati sugli incidenti e le date di pubblicazione di alcuni album, evidenziando un aumento dei rischi legato probabilmente alle distrazioni legate allo streaming musicale al volante.
