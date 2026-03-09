Nella serata del 6 marzo, a Ponderano, un’auto è uscita di strada all’altezza della rotonda chiamata Maghettone. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle condizioni dei feriti.

Un’uscita di strada si è verificata nella serata del 6 marzo a Ponderano, precisamente all’altezza della rotonda nota come Maghettone. Il conducente ha ricevuto assistenza immediata dai sanitari del 118 sul luogo dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza del mezzo e i Carabinieri per eseguire i rilievi necessari alla ricostruzione dei fatti. Le cause esatte dell’incidente rimangono al momento non chiarite dalle prime informazioni raccolte. L’intervento delle forze di soccorso. La presenza coordinata di diverse agenzie ha permesso di gestire l’emergenza senza ulteriori complicazioni immediate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uscita di strada a Ponderano: soccorso immediato e indagini in corso

