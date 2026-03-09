Usb Scuola | sportelli GPS a Reggio e Bianco per docenti precari

L’Usb Scuola ha aperto sportelli GPS a Reggio Calabria e Bianco per i docenti precari. L’iniziativa mira a fornire supporto e informazioni sulla procedura di assegnazione delle supplenze. Le sedi sono state rese disponibili in queste due città per facilitare l’accesso ai docenti interessati. L’apertura degli sportelli si inserisce in un quadro di assistenza dedicata al personale docente in cerca di incarichi.

Il 9 marzo 2026, alle ore 15:28, la situazione meteorologica a Reggio Calabria è caratterizzata da nubi sparse con ampie schiarite, temperature di 19 gradi e venti da sud-est a 11.7 nodi, con probabilità di pioggia pari allo zero percento. In questo contesto climatico favorevole, l’Unione Sindacale dei Lavoratori (Usb) Scuola ha attivato sportelli dedicati all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio scolastico 2026-2028. Questi punti di assistenza sono stati aperti in due località strategiche della regione: lo sportello principale si trova a Reggio Calabria in via Nino Bixio numero 52, mentre un secondo punto operativo è stato istituito nella Locride, precisamente a Bianco in via Vittoria numero 40. 🔗 Leggi su Ameve.eu

