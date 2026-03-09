USA | nessun leader iraniano senza il nostro via libera

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che nessun leader iraniano può agire senza il suo consenso, in un’intervista trasmessa su una rete televisiva nazionale. La frase si inserisce in un contesto di crescente tensione tra i due paesi, con il leader americano che ha voluto sottolineare il suo ruolo nelle decisioni iraniane. La dichiarazione ha suscitato attenzione a livello internazionale.

La tensione geopolitica raggiunge nuovi picchi mentre il presidente americano, in un’intervista esclusiva a una rete televisiva nazionale, ha lanciato un monito diretto verso la leadership iraniana. Il messaggio è chiaro: qualsiasi successore del leader supremo Khamenei non manterrà il potere senza l’approvazione degli Stati Uniti. Parallelamente, le autorità valutano operazioni rapide per bloccare le scorte di uranio, con la possibilità concreta di interventi militari diretti sul territorio nemico. L’annuncio arriva in un momento di massima instabilità regionale, dove ogni mossa conta per il destino dei prossimi governanti teocratici. La minaccia di un blitz contro le riserve nucleari suggerisce che le opzioni diplomatiche stanno venendo meno, lasciando spazio a scenari di conflitto aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scelta la nuova Guida Suprema: «Il nome di Khamenei come leader continuerà a esistere». Trump: «Non durerà senza il nostro via libera» – La direttaScelta ma non ancora eletta la nuova guida suprema dell’Iran dopo l’uccisione otto giorni fa di Ali Khamenei in un attacco di Stati Uniti e Israele.

Iran, "nessun ultimatum dagli USA": ma via libera ai colloqui sul nucleareL'Iran ha confermato di non aver ricevuto alcun ultimatum dagli Stati Uniti riguardo al programma nucleare, ma ha comunque dato il via libera a nuovi...

LA SITUAZIONE DELL’IRAN - Un’impero crolla o nasce

