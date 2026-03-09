Gli Stati Uniti hanno lanciato un avvertimento alla Russia, chiedendo di interrompere la condivisione di informazioni sugli obiettivi iraniani. In caso contrario, minacciano di adottare misure che potrebbero avere conseguenze. La richiesta si riferisce a dati relativi alle operazioni iraniane in determinate zone e mira a impedire ulteriori collaborazioni tra Mosca e Teheran.

Gli Stati Uniti avvertono la RUSSIA: “Basta con i dati sugli obiettivi dell’IRAN o dovrete affrontare le conseguenze” L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato di aver chiesto direttamente (o “comunicato con fermezza”) ai funzionari russi di non condividere informazioni di intelligence con l’Iran. Ciò è avvenuto mentre continuavano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa minacciano Russia: ‘stop informazioni all’Iran o conseguenze’

