A New York, un gruppo di persone si è riunito per partecipare a un concorso dedicato a sosia di JFK Jr. L’evento ha attirato diversi partecipanti che hanno mostrato le proprie interpretazioni del personaggio, creando un’atmosfera vivace e variegata. La competizione si è svolta in una location della città, con i concorrenti che si sono esibiti davanti a un pubblico e a una giuria.

Un gruppetto di persone si è presentato a New York per partecipare a un concorso di sosia di JFK Jr. Alcuni dei partecipanti hanno scelto di limitarsi a imitare la pettinatura del figlio minore del presidente John Fitzgerald Kennedy, mentre altri hanno sfoggiato look ispirati alle sue passioni più famose: il pattinaggio e il ciclismo. Il concorso improvvisato è stato ispirato dalla serie tv “ Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette “, uno sguardo romantico sulla storia d’amore e sul matrimonio della coppia, morta nel 1999 quando un piccolo aereo pilotato da Kennedy si è schiantato nell’Atlantico. Questo articolo Usa, il concorso di sosia di JFK Jr. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, il concorso di sosia di JFK Jr. a New York

Articoli correlati

Il look di Love Story, la serie su JFK Jr., più difficile da ricreare è questoLove Story è una serie tv che ha avuto un ostacolo quasi insormontabile da superare: lo stile di John F.

Esclusiva: Love Story, le foto e il racconto di JFK Jr e Carolyn Bessette di Ryan MurphyAlcuni astanti preoccupati avevano visto una coppia avvenente entrare in Tompkins Square Park nel bel mezzo di una discussione.

Altri aggiornamenti su New York

Temi più discussi: In calo la Borsa di New York; Iran, Nyt: Il Dipartimento di Stato aggira il Congresso per la vendita di armi a Israele; Palazzo Strozzi Foundation USA rilancia il dialogo fra Rinascimento e arte contemporanea; Si imbarca in aereo a New York senza passaporto né biglietto (per la seconda volta), fermata a Malpensa.

Usa, il concorso di sosia di JFK Jr. a New York(LaPresse) Un gruppetto di persone si è presentato a New York per partecipare a un concorso di sosia di JFK Jr. Alcuni dei partecipanti hanno ... stream24.ilsole24ore.com

Scoppia la Krypto-mania a New York: un concorso ha eletto il miglior sosia del cane di Superman (e ti conquisterà)Nel cuore di New York, più precisamente alla Manhattan West Plaza, si è tenuto un evento fuori dall’ordinario: un contest di somiglianza per cani ispirato a Krypto, il fedele compagno a quattro zampe ... greenme.it

Il video verificato dal New York Times si aggiunge alle prove che potrebbe essere stato un missile americano a colpire la scuola elementare iraniana il 28 febbraio scorso nella città costiera di Minab - facebook.com facebook

Due ordigni vicino alla casa del sindaco di New York Mamdani. Uno lanciato durante una manifestazione anti-Islam, fermate due persone "ispirate dall'Isis" dice la Cnn #ANSA x.com