urso freneremo la corsa dei carburanti

Il ministro dell'Azienda e del Made in Italy ha dichiarato che, rispetto a quattro anni fa, ci sono strumenti più efficaci per frenare la crescita dei prezzi dei carburanti. Ha aggiunto che queste misure mirano a contrastare la speculazione e a fermare l'aumento dei costi che colpisce le famiglie. La dichiarazione è arrivata in un contesto in cui si discute di interventi per contenere l'inflazione.

ROMA (ITALPRESS) – “A differenza di quanto accadde quattro anni fa, oggi abbiamo strumenti più efficaci per contrastare la speculazione e stroncare la spirale inflattiva che allora falcidiò il potere d'acquisto delle famiglie. Con il decreto-legge n.5 del 14 gennaio 2023 abbiamo istituito un efficace sistema di monitoraggio sia sulla rete di distribuzione del carburante sia sull'intera catena del valore, anche sulla filiera alimentare, che ci consente di intervenire attivando, ove necessario, la Guardia di Finanza e gli altri organi di controllo. Anche per questo nel 2024 e nel 2025 il prezzo del carburante è rimasto a livelli contenuti, con effetti positivi anche sull'inflazione, che lo scorso anno è stata appena dell'1,5%, tra le più basse d'Europa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

