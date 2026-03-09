Urban Bazar - Muses in the Mirror

Urban Bazar torna il 29 marzo 2026 con il primo appuntamento dell'anno. L’evento invita il pubblico a scoprire le nuove proposte di primavera di artigiani e designer di moda, gioielli e accessori provenienti dalla capitale. Durante la giornata, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare le creazioni di diversi artisti e di immergersi nelle novità stagionali del settore.

Muses In The Mirror è l'edizione che apre il nuovo anno di Urban Bazar, il primo, inimitabile bazar dell'artigianato di Roma, che negli anni ha coinvolto centinaia di brand indipendenti in un evento di shopping sempre più amato da appassionati e cultori dell'originalità, del pezzo unico, della qualità sopra ogni cosa.