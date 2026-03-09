Uperfect Apex | 4K e 144Hz in 19 pollici vale i 410 euro?

Un monitor portatile QLED da 19 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 144Hz è stato testato di recente. Il dispositivo viene venduto a circa 410 euro e rappresenta una proposta per chi cerca compattezza e alte prestazioni in uno schermo portatile. La verifica ha riguardato le sue caratteristiche tecniche e la qualità dell’immagine.

Un monitor portatile QLED da 19 pollici, risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 144Hz è stato messo alla prova. Il dispositivo Uperfect UColor 19 Apex offre una combinazione di specifiche tecniche raramente vista nel mercato della mobilità. L'analisi tecnica conferma un pannello con copertura cromatica del 107,8% DCI-P3 e una luminosità di 400 cdm². Tuttavia, il prezzo di 410 euro pone delle domande sulla reale convenienza per l'utente medio. La sfida delle specifiche estreme in formato compatto. Il mercato dei monitor mobili si è saturato negli ultimi tre anni con prodotti dalle caratteristiche simili e prezzi in calo costante. Per distinguersi serve però qualcosa di diverso dal solito approccio standardizzato.