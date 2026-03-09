Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 9 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, lunedì 9 marzo 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, disponibile anche in streaming. La trasmissione include le consuete registrazioni del Trono Over e Classico, con protagonisti uomini e donne che si confrontano sui rispettivi percorsi sentimentali. La diretta di oggi permette agli spettatori di seguire le dinamiche e le interazioni tra i partecipanti in tempo reale.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 9 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Cinzia decide di lasciare lo studio, ma Mario la rincorre. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista ha avuto un confronto diretto con Matteo.

Uomini e Donne anticipazioni puntate dal 9 al 13 marzo 2026: Cinzia fa infuriare Maria De Filippi, Elisabetta se ne vaScopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 9 al 13 marzo 2026 su Canale 5. msn.com

Uomini e Donne, anticipazioni 9 marzo 2026: Cinzia invitata a lasciare lo studioUomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 9 marzo 2026: Cinzia Paolini al centro della polemica, nuovi sviluppi sul trono di Sara Gaudenzi. mondotv24.it

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ex dama e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si confessano dopo l’addio al programma Dalla proposta di matrimonio ai dettagli sull’intimità https://fanpa.ge/JXK6b - facebook.com facebook

#Caos nel trono over di #uominiedonne con alcuni protagonisti del dating show di Maria De Filippi che lasceranno tutti di stucco. Iniziamo con Elisabetta Gigante che, dopo aver chiuso definitivamente con Sebastiano Mignosa, è uscita con un altro cavaliere, o x.com