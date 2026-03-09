Università telematiche al femminile | su 3.669 studenti il 55,3% è donna le discipline STEM ferme al 3,7% ma l’area Educazione e Psicologia è scelta dal 33,7% delle studentesse

Le università telematiche registrano una predominanza femminile con oltre il 55% di studentesse iscritte su un totale di 3.669 studenti. La maggior parte delle iscritte sceglie corsi nell’area di Educazione e Psicologia, che rappresenta il 33,7% delle preferenze. Il Sud Italia si distingue con una percentuale di iscrizioni femminili superiore al 57%. Le discipline STEM sono ancora poco frequentate, fermo al 3,7%.

