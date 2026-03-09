Università telematiche al femminile | su 3.669 studenti il 55,3% è donna le discipline STEM ferme al 3,7% ma l’area Educazione e Psicologia è scelta dal 33,7% delle studentesse

Da orizzontescuola.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le università telematiche registrano una predominanza femminile con oltre il 55% di studentesse iscritte su un totale di 3.669 studenti. La maggior parte delle iscritte sceglie corsi nell’area di Educazione e Psicologia, che rappresenta il 33,7% delle preferenze. Il Sud Italia si distingue con una percentuale di iscrizioni femminili superiore al 57%. Le discipline STEM sono ancora poco frequentate, fermo al 3,7%.

Le università telematiche registrano il 55,3% di iscrizioni femminili. Il Sud Italia domina con il 57,28% L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Gli studenti delle Università telematiche scrivono alla ministra Bernini: “Serve scelta politica su esami online”La lettera aperta firmata dai delegati dell'Università Mercatorum, Università Telematica Pegaso e Università San Raffaele Roma, alla ministra Bernini...

Università, studenti telematiche a Bernini: ora scelta politica su esami on line(Adnkronos) – "Ministro, presidente, noi sottoscritti, rappresentanze studentesche di università Mercatorum, università telematica Pegaso e...

Altri aggiornamenti su Università telematiche

Temi più discussi: Quando l’università riduce le disuguaglianze di genere; Intelligenza Artificiale e Salute delle Donna: al Gemelli parte un programma contro il gender gap in medicina; Maschile o femminile? Le parole che cambiano la prospettiva nel Vocabolario di studi di genere dell'Università dell'Insubria; Donne, Guerra e Narrazione: Il Valore del Racconto al Femminile all’Università Statale di Milano.

Casini e le scorciatoie telematiche. Ranucci, Storace, E io ti quereloQuello delle università telematiche è un mondo poco conosciuto che si può certo bonificare e spero che lo stia facendo il presidente di Multiversity, Luciano Violante, affiancato dal suo altisonante ... repubblica.it

Università telematiche, due studenti su 3 con il ministro Bernini: Giusta la stretta sugli esami solo in presenzaLezioni dove vuoi, esami qui da noi. Dopo la scorpacciata pandemica di esami in pigiama e sessioni di laurea in salotto, anche per le università telematiche è giunto il tempo di svolgere le prove di ... tgcom24.mediaset.it

Trova facilmente notizie e video collegati.