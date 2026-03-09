Unime ribalta | da 5-1 a 12-9 vittoria netta in Serie B

Nella Serie B di pallanuoto, la Ssd Unime ha ribaltato il risultato, passando da uno svantaggio di 5-1 a una vittoria finale di 12-9 contro la Triscelon Etna Sport. La partita si è svolta in modo intenso e combattuto, con i giocatori che hanno mostrato determinazione e capacità di reazione. La sfida si è conclusa con un risultato che sottolinea la rimonta della squadra.

Nel cuore pulsante della Serie B di pallanuoto, la Ssd Unime ha trasformato un inizio difficile in una vittoria netta contro la Triscelon Etna Sport. La squadra messinese ha conquistato il successo per 12-9 nella dodicesima giornata, segnando la terza vittoria consecutiva con una prestazione che ridefinisce le ambizioni del club. Il clima era sereno e poco nuvoloso a Catania, dove la temperatura si attestava sui 13 gradi, creando l'ambiente perfetto per questa sfida decisiva. I dati della partita raccontano una storia di resilienza: dopo un primo parziale svantaggioso di 5-1, gli ospiti hanno saputo ribaltare completamente il gioco grazie a una difesa impeccabile e a un attacco coordinato guidato dall'allenatore Francesco Misiti.