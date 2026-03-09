Unicorn Academy arriva in edicola con un nuovo magazine dedicato ai fan delle avventure magiche. Il numero include giochi, fumetti e attività da svolgere, accompagnati da una collana di fumetti di Sophia in omaggio. Il magazine si rivolge a un pubblico giovane e propone contenuti pensati per intrattenere e coinvolgere i lettori con un tema fantastico.

Unicorn Academy debutta in edicola: giochi, fumetti, attività e la collana magica di Sophia in regalo. La magia di Unicorn Island arriva finalmente in edicola. Panini Magazines (Panini Comics) lancia il primo numero di Unicorn Academy, il magazine ufficiale dedicato alla serie animata disponibile su Netflix, pensato per accompagnare bambini e bambine nel mondo incantato di Sophia e dei suoi amici unicorni. La nuova rivista propone un’esperienza ricca e coinvolgente, perfetta per chi ama avventura, fantasia e colori. All’interno, infatti, i piccoli lettori troveranno giochi, test, enigmi, pagine da colorare, attività creative e storie a fumetti, tutte ispirate all’universo della serie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Unicorn Academy: il nuovo magazine magico tra giochi, fumetti e gadget esclusivi

Amici! È arrivato in edicola: Unicorn Academy Magazine Euro : 5.90 Panini Girls - facebook.com facebook