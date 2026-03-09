Un’altra vittoria per Abel Ferreira | ora è nella storia del Palmeiras

Abel Ferreira, allenatore portoghese, ha ottenuto un’altra vittoria con il Palmeiras e ora entra nella storia del club. Nonostante la giovane età, ha raggiunto risultati importanti, e con questa vittoria si unisce a grandi nomi del passato del club. La sua carriera continua a essere segnata da successi e riconoscimenti, e la sua presenza si fa sempre più importante per il Palmeiras.

Ancora molto giovane ma già così vincente: il portoghese eguaglia Luxemburgo Fossimo un club europeo, anche un grande club europeo scommetteremmo su di lui. Parliamo di Abel Ferreira, da qualche ora nella storia del Palmeiras. Il portoghese, ancora giovanissimo visto che a dicembre scorso ha compiuto solo 47 anni, è diventato l'allenatore più decorato nella storia del 'Verdao', con 11 trofei vinti, dopo la sua quarta vittoria nel Campeonato Paulista arrivata battendo per 2-1 il Novorizontino. (Screen R7 Esportes) – Calciomercato.it Abel Ferreira ha superato Oswaldo Brandao, il quale ne ha vinti 10, stabilendo un record assoluto di trofei vinti alla guida del Palmeiras.