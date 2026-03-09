Un’altra auto in fuga guidata da un giovane senza patente

Un’altra auto in fuga, condotta da un giovane senza patente, è stata protagonista di un episodio avvenuto a Modena il 9 marzo 2026. La vettura è stata notata mentre sfrecciava lungo le strade cittadine, suscitando l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali conseguenze dell’incidente o sui motivi alla base della fuga.

Modena, 9 marzo 2026 – Ancora un’auto in fuga, guidata da un giovane senza patente, al centro di un inseguimento dei carabinieri a Modena, stessa città dove il 28 febbraio è morta l’89enne Antonietta Berselli coinvolta in un incidente con un mezzo che era inseguito dai militari dell’Arma e al volante del quale c’era, appunto, un altro giovane senza patente, attualmente in carcere in attesa di giudizio. I carabinieri di Modena danno conto oggi di questo secondo episodio avvenuto sabato scorso nel pomeriggio. Il giovane, di 21 anni, residente nella città emiliana e già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato all’alto in via Emilia Est. La fuga della sua vettura è terminata in via La Spezia, quando il giovane, perso il controllo del mezzo, impattando contro l’auto dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

